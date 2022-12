Qatar 2022 / 1/2 finale Croatie vs Argentine: Les deux finalistes malheureux de 2014 et 2018 pour une place en...finale

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 06:03 | | 0 commentaire(s)|

La première équipe qualifiée en finale sera connue ce mardi 13 décembre entre la Croatie de Lucas Modric et l'Argentine de Léo Messi. Avec des fortunes diverses lors de leur parcours en matchs de groupe, l'Argentine a fait trembler tout un pays après sa défaite surprise, mais logique devant l'Arabie Saoudite.



Quant à la Croatie, en enfer lors des quarts de finale devant le Brésil à quelques minutes du terme de la rencontre lors des prolongations a su renverser la vapeur en sa faveur. Egalisation et victoire aux tirs au but avec un gardien monstrueux.



Ironie du sort, ce sont les finalistes malheureux des deux dernières éditions (2014 et 2018), défaits respectivement par l'Allemagne (1-0) et la France (4-2), qui vont chercher la qualification pour une place en...finale.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook