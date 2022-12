Qatar 2022 / 1/8e de finale Angleterre vs Sénégal: Yes, we can ! Do it guys !

Le Sénégal joue ce dimanche à 19h, la deuxième huitième de finale de son histoire, après celle gagnée contre la Suède, avec un doublé de Henri Camara, dont un but en or (2-1). Les champions d'Afrique feront face au à la vice-championne d'Europe et demi-finaliste du Mondial 2018, l'Angleterre. Mais, impossible n'est pas Sénégalais et les "Lions" ne sont jamais aussi forts que dans l'adversité jugée supérieure.

Le collectif des "Lions" s’adapte à l’adversaire et ne manquera pas de le faire face à l’Angleterre. Du coup, on s’attend à un milieu de terrain composé de Pathé Ciss, Nampalys et Pape Matar Sarr. Toutefois, l’état physique de Nampalys Mendy ou le choix sur Pape Gueye ou Pape Matar Sarr, reste flou. En attaque, on devrait retrouver le trio bourreau de l’Equateur. Avec Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Illiman Ndiaye.



Mais, encore une fois, le choix sur Iliman ou Pape Matar est remuable dans ce onze probable. On pourrait retrouver le joueur de Sheffield United, sur le côté droit de l’attaque ou dans l’axe en position de meneur derrière Boulaye Dia. Idem pour Pape Matar Sarr qui pourrait être dans l’axe en tant que troisième milieu de terrain ou aussi retrouver le côté droit qu’il a eu à occuper dans le passé, et dans cette dernière option un retour de Krépin Diatta à sa place peut aussi être envisagé.



Le onze probable des "Lions" face à l’Angleterre (4-2-3-1)



Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs – Nampalys (ou Pape Gueye), Pathé Ciss – P. M. Sarr, Iliman, Ismaïla – Dia