Qatar 2022 / 8es de finale : Attention, ce Sénégal parle bien anglais !

On en a effectivement discuté avec certains des joueurs, on a quelques cadres de notre équipe avec qui on échange plus souvent, a confirmé le sélectionneur adjoint Régis Bogaert, présent samedi en conférence de presse en l'absence d'Aliou Cissé, malade. La connaissance des joueurs, ils l'ont. Ce qu'il faut, c'est regarder la différence entre ce que font les joueurs anglais en club et en sélection. On a eu les échanges, cela nous a permis d'identifier certaines caractéristiques chez certains

J’ai vu jouer le Sénégal contre l’Iran (en amical) à Vienne

Je les ai bien observés. À partir de maintenant, on va étudier leurs matches. On connaît certains joueurs qui jouent dans de grands Championnats et en Angleterre. On sait qu’on sera favori, on doit l’assumer, mais on joue une équipe très dangereuse.

Les équipes africaines ont des joueurs qui brillent dans les grands clubs en Europe, et ce constat ne date pas d'aujourd'hui, ils auraient dû atteindre avant ce niveau de performance

J'ai envie de dire : il est temps. L'Afrique est plutôt en retard sur son tableau de marche

Nous avons vu ce qui se dit sur les réseaux et autres, a expliqué le défenseur amiénois Formose Mendy. La presse française voit déjà un quart entre la France et l’Angleterre. Mais nous savons miser sur nos points forts. C’est une source de motivation et l’équipe du Sénégal se sublime quand elle est sous-estimée. Quoi qu’il puisse se passer dans ce match, les gens sauront que nous sommes de vrais Lions et que nous sommes des fils du Sénégal."

"Battre l'Angleterre serait un très grand moment, a confirmé Régis Bogaert. J'imagine que ce serait équivalent à la victoire contre la France en 2002. L'Angleterre est une équipe du Top 5, battre une équipe de ce niveau-là, c'est montrer les progrès qu'on a été capables de faire."