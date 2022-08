Qatar 2022 / Amicaux: Le Sénégal jouera la Bolivie et l'Iran les 24 et 27 Septembre en Autriche Dans le cadre de la préparation du Mondial 2022, le Sénégal jouera deux matches amicaux en septembre prochain. Les adversaires étaient déjà connus : la Bolivie et l’Iran. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a officialisé ces affiches hier, jeudi. Elle a donné dans la foulée les dates exactes des rencontres, qui se joueront toutes en Autriche.

Les Lions défieront d’abord les Boliviens. Ce sera le 24 septembre. Trois jours plus tard, le 27 donc, ils iront à l’assaut des Iraniens.



Le Sénégal avait croisé la Bolivie sur le chemin du Mondial 2002. Il s’était imposé 2-1 grâce à Pape Bouba Diop et Mamadou Niang.



Les Lions n’ont croisé l’Iran qu’une seule fois aussi. C’était en 2009 en amical à Téhéran. Ils avaient fait match nul (1-1). Le but sénégalais était signé Papiss Demba Cissé.



Le Sénégal est logé dans le groupe A du Mondial 2022 avec le Qatar, l’Equateur et les Pays-Bas, son premier adversaire dans le tournoi (21 novembre).

