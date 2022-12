Qatar 2022: L'Argentine élimine les Pays Bas et rejoint la Croatie Après avoir remonté deux buts dans les dix dernières minutes du temps réglementaire, Les Pays-Bas se sont écroulés face à l'Argentine de Messi lors de la séance de tirs au but, vendredi en quart de finale.

Rien ne présageait ce scénario entre l'Argentine et les Pays-Bas. En effet, dès la première période les Néerlandais ont souffert face à Messi et compagnie.



Et d'ailleurs, c'est logiquement l'Albiceleste qui a marqué la première via Molina à la 35ème minute après une superbe passe de Messi. Au retour du vestiaire, l'équipe de Van Gaal n'a pas montré un meilleur visage et c'est Messi lui-même qui en a profité sur penalty à la 73ème minute pour faire le break.



Cependant, le match a connu un nouveau tournant lorsque Weghorst a remplacé Memphis à la 78ème. Le géant est d'abord venu réduire le score cinq minutes après son entrée en jeu avant d'offrir à la 99ème minute, sur le fil, une prolongation aux Oranje (2-2, 90ème).



Malgré ce scénario de folie les Néerlandais, après que Martinez ait stoppé leurs deux premiers penalties, se sont inclinés lors de la séance de penalties (4-3).



L'Argentine de Scaloni rejoint la Croatie en demi-finale et peut encore croire au sacre ultime.

