Qatar 2022 : Le calendrier du Mondial connu

Mercredi 15 Juillet 2020

La pandémie du coronavirus ne semble pas empêcher la tenue du Mondial-2022 prévu, du 21 novembre au 18 décembre au Qatar.



Ainsi, la FIFA a révélé officiellement le calendrier de l’événement sportif tant attendu. Et dans un communiqué de ce mercredi 15 juillet, la FIFA a annoncé que le match d’ouverture sera disputé au Al Bayt Stadium d’Al Khor City.



D’ailleurs, les matches de la phase de groupe auront lieu à 13 h, 16 h, 19 h et 22 h (heures locale) tandis que les rencontres à élimination directe se tiendront à 18 h et 22 h. Il y aura donc quatre matches de poule par jour.



Toutefois, le tableau final devrait être connu en mars 2022, une fois les phases de qualification terminées, informe AFP.

