Qatar 2022 / Matchs du jour: Le Portugal en danger devant le Maroc, indécis Angleterre vs France

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Décembre 2022 à 08:24 | | 0 commentaire(s)|

Maroc vs Portugal: Pour une qualification historique en demie



Seule équipe africaine qualifiée pour les quarts de finale, le Maroc pourrait poursuivre son aventure s'il vient à bout du Portugal qui a étrillé la Suisse en huitième. Le Maroc, à la surprise générale a dominé l'Espagne avant de lui porter l'estocade lors des séries de tirs au but.



Angleterre vs France: Deux attaques de et en feu



Deux attaques qui sont tout feu tout flamme se rencontrent pour une place en demi finale. L'Angleterre a puni le Sénégal par 3 à 0 tandis que la France maltraitait la Pologne (3-1). Dans une rencontre qui sera trs disputée, l'on surveillera le match dans le match de Dyer contre Mbappé, deux joueurs les plus rapides.

