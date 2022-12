Qatar 2022 / Quarts de finale: Chocs Croatie vs Brésil et Pays Bas vs Argentine

Croatie vs Brésil: Modric et ses partenaires vont-ils résister à la samba brésilienne?



Le premier match des quart de finale va opposer ce vendredi à 15h00 un Brésil de samba contre la Croatie, vice championne du monde, mais qui peine à retrouver son allant. Encaissant peu de buts, mais pas flamboyants dans le jeu, les croates rencontrent un adversaire de feu qui a étrillé la Corée du Sud (4-1), tout en dansant.



Pays Bas vs Argentine: Record pour Van Gaal?



Le sélectionneur des Pays Bas, Van Gaal n'a jamais perdu en coupe du monde par une défaite, seulement éliminé aux tirs au but. Mais avec une Argentine qui commence à retrouver son leader naturel, Lionel Messi, la tâche ne sera pas de tout repos. Sauf que Van Djik a souligné qu'ils ne travaillent pas pour battre Messi, mais pour battre l'Argentine. Rendez-vous à 21h, pour ce qui sera le coup de sifflet finale de la rencontre.

