Qatar: Dj Boub's coopté comme speaker par la FIFA La FIFA à coopté Boubacar Diallo, alias Dj Boub’s en qualité de speaker lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar prévue du 21 novembre au 18 décembre prochains. Selon la direction de la communication du Groupe E-media, ce choix confirme la notoriété de Dj Boub’s sur le plan international et son entrée dans le Happy few des personnalités les plus en vue du Show Biz, renseigne Emedia.





Il anime sur iRadio "xorom ci cinn" dans une matinale très suivie avec des rubriques qui personnifient singulièrement ce rendez-vous bien prisés du public et des annonceurs.



La joie est immense au sein du Groupe E-Media dans lequel Boubacar Diallo occupe le poste de Directeur Commercial, de la Production et du Marketing, confirme la même source.



Dans quelques heures, poursuit-elle, Boub’s prendra l’avion pour Doha, la capitale qatarie, dans un registre de Sherpa de la Fifa auprès de la délégation sénégalaise qui sera à coup sûr un pôle d’attraction avec ses vedettes dont Sadio Mané, star planétaire du ballon rond.





