Qatar: Karim Wade pressenti pour diriger un important Fonds d'investissements Karim Wade pourrait se redéployer sur la scène internationale après un long séjour forcé au Qatar. C’est justement le Qatar qui envisage de confier au fils de l’ancien chef de l’Etat, un Fonds stratégique d'investissements qu’il compte mettre en place pour l’Afrique. C’est en tout cas ce que rapporte "Libération" dans sa livraison du jour, citant la "Lettre du continent".

Un fonds qui aura son siège à Abidjan, doté de 2 milliards d’euros, soit 1400 milliards FCFA de ressources, selon la même source, qui souligne que l’objectif est d’accroître les acquisitions et les investissements du Qatar dans les secteurs stratégiques au sud du Sahara.



Toutefois, ajoute le journal, l’ancien ministre sénégalais a un concurrent de poids sur ce dossier. Il s’agit de l’actuel chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara qui arrive en fin de mandat et ne devrait pas se présenter à l’élection présidentielle ivoirienne de 2020. Les prochains jours nous édifieront.

