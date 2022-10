Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Qatar: Les contours de la visite du ministre des Sports, Yankhoba Diatara Rédigé par leral.net le Mardi 11 Octobre 2022 à 18:33 | | 0 commentaire(s)| Le nouveau ministre des Sports Yankhoba Diatara est au Qatar pour faire le point sur les dispositions prises pour une participation de qualité des Lions du football à la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre 2022). Le camp de base, les terrains d’entraînement et les stades seront scrutés de nouveau pour voir ce qu’il y a à améliorer.

Accompagné entre autres de l’ambassadeur du Sénégal à Doha, Dr Mouhamed Habibou Diallo, de son collègue de l’Urbanisme, par ailleurs vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Saydou Sow, et du président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS, Abdoulaye Thiam, il a affiché sa satisfaction sur le travail qui a été effectué.



Le successeur de Matar Ba en a profité pour rencontrer Sarah Bin Ghanim Al Ali, ministre qatari de la Jeunesse et des Sports. À sa sortie d’audience, il a signifié qu’il était question de faire une revue de la coopération bilatérale.

“Le Sénégal est le deuxième pays du Qatar” (Sarah Ghamim Al Ali).



Au delà du Mondial, le géant asiatique entend par exemple renforcer l’entente entre les deux Fédérations et avec le Comité national olympique sportif sénégalais (CNOSS) dans l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Non sans s’inspirer de la promotion du “sport social” au Qatar pour élargir les domaines d’intervention du mouvement Navétanes.



De son côté, Sarah Bin Ghanim Al Ali a salué l’excellence des relations entre l’Émir du Qatar et le président Macky Sall. La preuve, dit-il, “le Sénégal est le deuxième pays du Qatar”. Il rêve même d’une finale Qatar-Sénégal.

En attendant, les deux nations qui partagent la même poule A se croisent le 25 novembre à Al Thumama stadium.









