Qatar : Ouverture de l’Exposition horticole de Doha

Selon un communiqué de presse de l’Union des agences de presse de l’Oci (Una), la cérémonie d’ouverture a été rehaussée par la présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernements dont les président des Émirats arabes unis, de la République d'Ouzbékistan, de Djibouti, de Tanzanie, des Premiers ministres de la République d'Irak, du Yémen, et du Rwanda.



Au début de la cérémonie, ajoute la même source, l'hymne national a été joué, puis un court métrage intitulé « Green Qatar » a été projeté.



Ensuite, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a déclaré que l'accueil par l'État du Qatar de l'exposition horticole Expo 2023 de Doha est conforme à ses engagements en faveur du développement durable aux niveaux national et international, soulignant qu'il constitue un ajout qualitatif aux diverses initiatives adoptées par le Qatar pour assurer un avenir plus sûr et plus stable à tous les peuples de la Terre.

Il a noté que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des directives de Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, l'émir du pays, dans le cadre de la réalisation d'un équilibre entre les besoins de développement de l'État du Qatar et la protection de ses ressources naturelles terrestres, maritimes et aériennes afin de réaliser sa vision nationale pour l'année 2030.



Il a déclaré qu'à l'heure où l'humanité est affligée par de nombreux désastres et calamités malheureuses résultant de notre manque de respect pour notre planète et de l'épuisement irresponsable de la nature, nous attendons avec impatience, au cours de cette exposition universelle, des initiatives et des partenariats sérieux qui nous redonneront espoir et les générations futures dans un monde plein de la vie sûre que nous recherchons pour tous ses habitants sans discrimination ni préférence.



Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont renouvelé l'appel à des solutions et à des innovations plus innovantes et respectueuses de l'environnement dans tous les aspects de la vie, qui adoptent une approche réaliste soucieuse d'un développement économique global et de la protection de l'environnement, tout en garantissant une sécurité énergétique équitable pour tous. Il a également appelé à « intensifier la coopération internationale pour parvenir à un monde environnemental équilibré et respectueux », « au respect de l’homme pour ses semblables et au respect humain durable pour l’environnement et la nature ».



A la fin de son discours, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a exprimé ses remerciements à tous les pays et amis qui ont rejoint l'exposition, espérant que son travail aboutira à des partenariats et à des projets qui bénéficieront aux générations futures.



Ouverte le 2 octobre 2023, l’exposition horticole de Doha prend fin le 28 mars 2024. Le Sénégal y prend part sous la houlette de l’Agence de promotion des exportations (Asepex).



Adou Faye





Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, a parrainé le 2 octobre sur le site de l'exposition la cérémonie d'ouverture de l'exposition horticole Expo 2023 de Doha, sous le slogan « Désert vert, meilleur environnement » au parc Al Bidda à Doha, en présence du Cheikh Mohammed ben Zayed.Source : https://www.lejecos.com/Qatar-Ouverture-de-l-Expos...