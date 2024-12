Qatar et Sénégal : Djily Mbaye Fall salue des derniers développements, sur l’enclenchement du processus d’entrée en vigueur du MOU

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 20:20

Selon le communiqué du Secrétariat général du Gouvernement qatari, en date du 13 novembre 2024, le Conseil des ministres, a approuvé les mesures nécessaires à la ratification du protocole d’entente en matière de jeunesse, qui lie le Qatar au Sénégal.



A la suite de cette avancée majeure dans la consolidation de la relation, le « Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari », seule association sénégalaise qui a la spécificité d’être portée uniquement sur le Qatar, félicite vivement Mme Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture sénégalaise, ainsi que Sheikh Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani, Ministre des Sports et de la Jeunesse qatari.



Cette dynamique constitue un pas très important dans l’approfondissement des liens de coopération entre les deux nations. Nous associons nos remerciements à Mme Yassine Fall, Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères,, ainsi que Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al Thani Ministre des Affaires étrangères. Nos compliments à toutes les autorités politiques et diplomatiques compétentes des deux pays, pour leurs diligences.



Le Cercle d’Amitié Sénégalo-Qatari est prêt à œuvrer à raffermir les liens entre les deux peuples, en particulier les jeunes, conformément à sa vocation bilatérale. Sur le plan multilatéral, nous sommes dans les mêmes dispositions, surtout que l’association est affiliée à de nombreux organismes internationaux de Jeunesse comme le Réseau International de la Jeunesse de la Francophonie. Le RIJF agit sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie, dont les deux Etats sont membres.











Par Djily Mbaye Fall

djilymbayefall@gmail.com

