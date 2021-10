Qu’est-ce que la fête islamique du Mawlid al-Nabi ? Middle East Eye répond aux questions fréquemment posées concernant l’anniversaire du prophète Mohammed et sa célébration



Du soir du 18 octobre au soir du 19 octobre cette année, des dizaines de millions de musulmans à travers le monde célèbreront l’anniversaire du prophète Mohammed dans une fête baptisée Mawlid al-Nabi, Milad ou encore Mouloud.



Rédigé par leral.net le Lundi 18 Octobre 2021 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Si le prophète lui-même ne marquait pas cette occasion, elle est aujourd’hui célébrée dans une majorité de pays musulmans, et un certain nombre d’entre eux en ont fait un jour férié.



La plupart des musulmans qui célèbrent cette journée décoreront leur maison et les rues, assisteront à des repas collectifs ainsi qu’à des discours dans les mosquées racontant la vie du prophète.



Middle East Eye répond aux questions les plus posées sur cette fête.



Qu’est-ce que la fête de Mawlid al-Nabi et quand est-elle célébrée ?

Le Mawlid al-Nabi, qui signifie en arabe « anniversaire du prophète », marque la naissance du prophète Mohammed.







Certains musulmans commémorent cet événement à cause de l’importance du prophète dans l’islam. Les croyants pensent que le Coran, testament ultime de Dieu à l’humanité, a été révélé au prophète et que ce dernier est le plus important messager envoyé à l’humanité.



Ceux qui célèbrent l’événement assisteront à des repas dans les mosquées avec d’autres membres de la communauté et passeront la journée à réfléchir aux enseignements du prophète.



Mawlid a lieu le 12e jour de Rabi al-Awwal, 3e mois du calendrier islamique, qui correspond cette année au 19 octobre dans le calendrier grégorien.



Étant donné que le calendrier islamique suit le cycle lunaire, il fait dix ou onze jours de moins que le calendrier grégorien, et la date de Mawlid change donc chaque année. Les musulmans chiites célèbrent cette fête le 17e jour du mois.



Cette fête est parfois appelée Mawlid, Milad, Mouloud ou Aïd Milad an-Nabi.



Quelle est sa portée religieuse ?

Pour les musulmans, le prophète Mohammed est considéré comme un modèle éthique et spirituel et commémorer sa vie est considéré comme un moyen de garder son souvenir vivace dans leur conscience collective.



Étant donné la place centrale du prophète dans l’islam et le fait qu’il n’y a pas de fête religieuse obligatoire pour célébrer sa vie, le Mawlid a pris de l’importance parmi les musulmans, devenant un moyen de se souvenir de lui.



Les musulmans passent donc le Mawlid à en apprendre plus sur le prophète, cherchant des moyens de devenir meilleurs en tirant des leçons de ses enseignements.





Nombre de rituels prennent place dans un contexte collectif, les fidèles se rassemblent dans les mosquées ou dans les centres communautaires.



Est-ce que tous les musulmans commémorent l’anniversaire du prophète ?

Non, tous les musulmans ne commémorent pas l’anniversaire du prophète. Comme cette fête n’est ni obligatoire ni définie dans les enseignements islamiques, certains choisissent de ne pas le célébrer. D’autres estiment d’ailleurs que c’est une nouveauté superflue et qu’il serait donc inapproprié de le célébrer.



D’autres considèrent le Mawlid comme une opportunité de découvrir les qualités du prophète et d’en savoir plus sur ses enseignements.



En Arabie saoudite et au Qatar, la plupart des musulmans ne célèbrent pas cette occasion et ce n’est pas un jour férié.



Comment est célébrée cette fête ?

Dans certains pays du Maghreb et du Moyen-Orient, les rues sont décorées pour l’occasion, de la nourriture et des sucreries sont distribuées aux passants et des fêtes foraines sont ouvertes pour les enfants.



D’autres assisteront à des rassemblements ou à des conférences où ils peuvent en apprendre plus sur la vie du prophète et ses enseignements.





Dans des pays tels que le Pakistan et l’Inde, de nombreux musulmans participent à des processions au son des tambours et des chants religieux sont diffusés par des haut-parleurs. Parmi les musulmans d’inspiration soufie, cette journée est plus festive.







Que mange-t-on à cette occasion ?

Les sucreries sont un aspect quasiment universel du Mawlid dans les pays islamiques, et à travers la région, les étals proposant aux passants du lait sucré, des pâtisseries et des confiseries orientales, connues sous le nom de halawiyat, sont légion.



Au Moyen-Orient, les sucreries de Mawlid contiennent généralement des graines de sésame, des cacahuètes caramélisées, des pistaches et autres fruits secs.



Un vendeur de rue vend des sucreries tandis que des musulmans égyptiens se rassemblent à l’extérieur de la mosquée al Hussein au Caire lors des fêtes de Mawlid (AFP)

Un vendeur de rue propose des sucreries devant la mosquée al-Hussein du Caire lors des fêtes de Mawlid (AFP)

Les loukoums et les maamouls, biscuits fourrés à la pâte de dattes ou de noix, sont également des incontournables souvent distribués à cette occasion.



Dans la capitale égyptienne Le Caire, certaines mosquées distribuent des sandwichs à la viande pour les fidèles qui assistent aux sermons.



Est-ce un jour férié ?

L’anniversaire du prophète est un jour férié dans certains pays à majorité musulmane. Cette année, l’Égypte a annoncé que le 21 octobre serait un jour férié. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, certains pays tels que l’Algérie, Bahreïn, l’Irak, le Koweït et le Yémen font eux aussi de ce jour un jour férié.



Une Égyptienne montre ses décorations faites main pour marquer l’anniversaire du prophète au Caire (AFP)

Une Égyptienne montre ses décorations faites main pour marquer l’anniversaire du prophète au Caire (AFP)

En Arabie saoudite et au Qatar, cette journée n’est pas fériée mais les citoyens peuvent célébrer l’occasion selon leurs croyances religieuses.



Dans les pays occidentaux dotés d’une importante population musulmane, des rassemblements et des défilés sont souvent organisés par les organisations religieuses locales.



Traduit de l’anglais (original) par VECTranslation.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos