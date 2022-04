Qualifications Can 2023 : Les chapeaux dévoilés Les chapeaux des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 2023, prévue en Côte d’Ivoire (23 juin- 23 juillet), sont désormais connus. Les 48 sélections sont réparties dans quatre chapeaux, basés sur le dernier Classement FIFA du mois de mars. On retrouve donc dans le chapeau 1, les meilleures nations du continent dont le Sénégal, champion d'Afrique en titre, l'Egypte, l'Algérie ou encore le Cameroun. La CAF n'a pas encore donné une date pour le tirage au sort.



Les quatre chapeaux



Chapeau 1 : Sénégal, Maroc, Nigéria, Égypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, Mali, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, RD Congo.



Chapeau 2 : Afrique du Sud, Cap-Vert, Guinée, Gabon, Bénin, Ouganda, Zambie, Congo, Guinée équatoriale, Madagascar, Kenya, Sierra Leone.



Chapeau 3 : Namibie, Guinée-Bissau, Niger, Libye, Mozambique, Malawi, Togo, Zimbabwe, Gambie, Angola, Comores.



Chapeau 4 : Tanzanie, Centrafrique, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Swaziland, Lesotho, Botswana, Liberia – Soudan du Sud, Sao Tomé & Principe.



