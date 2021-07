Qualifiée aux jeux olympiques d'escrime: Ndèye Bineta Diongue, une escrimeuse persévérante et dévouée en action

L'escrimeuse Ndèye Bineta Diongue, âgée de 33 ans, est née le 2 mai 1988 à Dakar. Courage en bandoulière, elle participe aujourd’hui, pour la première fois, aux Jeux Olympiques. Un rêve tant convoité qui se réalise à point nommé. « Bravoure, détermination, courage et fierté » sont les maîtres mots qui la définissent.



Son histoire est pleine d’enseignement et d’encouragement pour tous les athlètes qui souhaitent vivre leur passion. Cette charmante et talentueuse sportive de haut niveau, est passée d’amatrice à professionnelle dans cette discipline qu’est l’escrime, avec une spécialisation en épéisme.



Son parcours n’a pas coulé comme un long fleuve tranquille. Mais plutôt, comme un chemin parssemé d’embuches, qu’elle a su relever avec brio. Force et motivation. Grâce à sa persévérance malgré les difficultés rencontrées, elle est parvenue à atteindre ses objectifs et continue de repousser ses limites au quotidien.



Ndèye Bineta Diongue a fait ses débuts au Fort B Escrime Club, avant de rejoindre l’équipe nationale d’escrime. Elle a été plusieurs fois championne du Sénégal, a gagné des opens et des coupes. Dès lors, elle ne s’est plus arrêtée. Elle a trouvé sa voie et sa persévérance lui a permis aujourd’hui, d’atteindre le niveau international et olympique.



Ndèye Bineta a été médaillée de bronze individuelle en 2008 et 2019 aux championnats d’Afrique et plusieurs fois, médaillée par équipe.



Elle a obtenu son diplôme de maître d’armes avec l’EIMA à Dakar en 2014, avec l’appui de la Fédération Sénégalaise d’Escrime (FSE).



Son parcours en qualité d’escrimeuse a connu une importante envolée à la suite de sa rencontre lors d’un tournoi, avec l’éminent maître international Daniel LEVAVASSEUR et sa Team, qui vont dès lors, participer de manière significative, à sa réussite personnelle et professionnelle.



Elle a participé à des championnats de France par équipe avec différents clubs, dont la VGA de Saint-Maur-des-Fossés et le club escrime de Bordeaux. Depuis 2 ans, elle est membre de l’As Bondy escrime.



Elle poursuit sa carrière également en qualité d’éducatrice sportive au sein de clubs et associations de la région Ile-De-France. Et, elle aspire à devenir maître d’armes internationale, avant de créer son propre club à l’avenir. « Je suis une athlète de niveau international, portant fièrement les couleurs de mon pays, le Sénégal. Je m’entraîne à Saint Maur des Fossés avec la TEAM LEVAVASSEUR Escrime Club depuis 2014, quand j’ai eu la chance et l’immense privilège de rencontrer l’éminent Maitre, Daniel LEVAVASSEUR, qui m’a beaucoup apporté, plus que je n’osais l’espérer dans ma vie.



Il faut savoir que je me suis battue toutes ces années sans bourse ni prime. Et, je me suis retrouvée à cumuler plusieurs emplois, en plus de mes entraînements quotidiens », a expliqué Ndèye Bineta Diongue.



Après des échecs et des blessures, elle a pu festoyer des victoires comme dans toute compétition. « Il m’arrivait de vouloir abandonner. Car, j’étais découragée, frustrée, déçue de mes performances et un manque de confiance en moi.



Ce fut une immense satisfaction d’avoir transformé un rêve d’enfance en réalité, d’avoir relevé un challenge, si je puis dire après plus de 13 ans de travail acharné, avec ma qualification aux JO de Tokyo 2021. C’est le moment tant attendu, après être passée à côté des qualifications en 2012 et 2016. Le chemin fut long et tumultueux. Mais, j’ai su rester résiliente », a-t-elle relevé.



Aujourd’hui, Ndèye Binta Diongue souhaite atteindre son objectif, consistant à gagner tous ses matchs. Son idéal est de remporter cette médaille olympique synonyme d’excellence.



Sous ce registre, elle remercie sa famille, ses amis, ses entraîneurs et l’ensemble des supporters Fan’s Club Bineta Diongue, qui lui ont témoigné affection et qui continuent de le faire. « Vous avez toujours cru en moi, plus que moi-même, je vous dis merci beaucoup d’avoir existé. Le combat continue… », promet-elle



Ndèye Bineta Diongue est porteuse d’espoir de tout un pays, pour une première participation du Sénégal dans cette discipline aux Jeux Olympiques de Tokyo.