Qualité des services financiers: Macky Sall insiste sur une réflexion inclusive

Sur la préservation stratégique de la qualité des services financiers, le Président de la République demande, au Ministre des Finances et du Budget, de faire l’évaluation des missions et actions de l’observatoire national de la qualité des services financiers, entité publique qui doit amorcer son déploiement stratégique pour mieux protéger les droits des usagers du système financier.



Le Chef de l’Etat invite, à cet égard, le Ministre des Finances et du Budget, à impulser une réflexion inclusive sur le rôle des institutions financières dans la facilitation du financement durable de l’économie nationale.