Quand Macky Sall apprivoise les « donneurs de leçons » Yakham Mbaye, Jules Diop, Abdou Latif Coulibaly...

Macky Sall avant son accession à la Magistrature Suprême, s’est entouré de journalistes: Alioune Fall, Yakham Mbaye, Madiambal Diagne, Abou Abel Thiam et EL Hadji Amidou Kassé, raconte Walf quotidien.



Une fois président, l’aimant président n’a pas cessé d’attirer des hommes de plumes voire des patrons de presse.C’est ainsi que Babacar Touré, patron du groupe Sud communication et Youssou Ndour, patron du Groupe Futurs Médias feront leur entrée dans l’entourage présidentielle.



A cette équipe viennent s’ajouter Cheikh Amar et Serigne Mboup, deux hommes d’affaires qui sont dans les médias.



Parmi les opérations de charme les plus réussies du pouvoir dans le secteur médiatique , figurent les cas Abdou Latif Coulibaly et Souleymane Jules Diop.



Ces deux (2) journalistes étaient connus pour leur engagement et leur rôle de contre-pouvoir. Mais Macky Sall est parvenir à les apprivoiser à sa guise, tel un dresseur de félins.











