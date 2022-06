Quand Macky Sall snobe les demandes d’audience des jeunes de son parti pour… recevoir des insulteurs certifiés Qui n’aimerait pas se transformer en souris et infiltrer le Palais, le temps d’une journée, pour ne serait-ce que comprendre les choix du Président de la République, Macky Sall ? Pas nous en tout cas !

Macky Sall se présente depuis un certain moment, sous un profil qui ne manque pas de plonger les Sénégalais dans une mare de questions qui resteront certainement… sans réponses. Entre le boycott de la Presse de son pays et le boycott des demandes d’audience des jeunes de son parti, une pause s’impose pour essayer de comprendre la logique de notre cher Président de la République. En effet, il semblerait que les demandes d’audience pullulent sur la table du Prési, au grand malheur des auteurs dont les lettres sont vouées à finir entre les dents bien aiguisées des rongeurs VIP du Palais de la République. Les plus désespérés et tenaces se tournent, désormais, vers la Presse, pour espérer être reçus par Macky Sall et ainsi, dresser leur longue liste de doléances. Laquelle est certainement non exhaustive, à force de se prendre un vent.



Pourtant, Macky Sall a « fièrement » rencontré son ex-insulteur attitré et désormais allié, qui n’a pas manqué d’inspiration pour asséner les insultes les plus salaces à la première institution du pays. Fort de ce constat, il est légitime de se demander quelle est la voie attitrée pour être reçu au Palais. L’équation semble épineuse et visiblement à mille inconnus. N’essayez pas de la résoudre au risque de finir sous traitement de céphalées ! Notre cher Prési est le seul à comprendre ses choix qui, d’ailleurs, ne sont pas partagés par tous ses alliés.



Toutefois, petit conseil aux demandeurs : essayez la méthode Doli oups… Kaliphone ! Vous aurez peut-être une chance. Mais vous êtes prévenus, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà.



À bon entendeur !

