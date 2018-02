Quand Messi se la joue mauvais garçon !

Depuis plusieurs années, Lionel Messi a toujours été décrit par plusieurs médias sportifs comme étant un homme calme, humble et bon, mais est-ce vraiment le cas?



Alors que beaucoup sont prompts à prendre Cristiano Ronaldo pour un mauvais garçon et un footballeur égoïste, ils ont tendance à ignorer l’autre côté sombre de Messi. L’une des preuves les plus récentes et palpables, est qu’il a récemment été suspendu de quatre matchs pour avoir insulté les parties intimes de la mère d’un arbitre.



Voici 7 preuves que Messi s’est comporté comme un mauvais garçon :



1. Il a été suspendu quatre matchs pour avoir insulté la mère d’un arbitre :



Messi a été suspendu par la FIFA pour son comportement irrespectueux. Le quintuple Ballon d’or s’en est d’abord vertement pris, en des termes peu courtois, à l’un des arbitres assistants du match Chili-Argentine, qui n’aurait pas signalé une faute commise sur lui par Jean Beausejour. Et son courroux était toujours bien visible à la fin de la rencontre, où il a carrément proféré des insultes à l’encontre de l’arbitre Sandro Ricci, en s’en prenant notamment à sa mère…







2. Il a été trainé en justice l’été dernier pour fraude fiscale :



Messi et son père ont tous deux été reconnus coupables de fraude fiscale et ont été condamnés à des peines de prison de 21 mois et ont payé une amende de plus d’un million d’euros chacun.







3. Il a donné un coup de tête au footballeur légendaire Darijo Srna :



En 2009, Messi s’est mis en colère quand Darijo Srna, la star de Sharitar Donetsk, a bloqué son tir.







4. Il a humilié son coach Guardiola devant ses coéquipiers:



Cela s’est passé trois heures avant le début d’un match, tous les joueurs étaient assis en train de manger lorsque Messi a déclaré vouloir un Coca-Cola. Pep Guardiola lui a alors répondu « Non, on ne boit pas de cola trois heures avant un match. » C’est à ce moment-là que Messi s’est levé de sa chaise. Et il est revenu quelques instants plus tard avec une canette de cola qu’il a ouvert et bu devant Guardiola.





5. Il a serré la gorge de Yanga-Mbiwa lors d’un match amical entre Roma et Barcelone



Messi a eu une violente altercation avec le défenseur français Mapou Yanga-Mbiwa en 2015. Messi a d’abord posé son front contre celui de son adversaire faisant mine de lui donner un coup de tête avant de lui empoigner la gorge et de le repousser violemment. Résultat ? Un « simple » carton jaune.







6. Il a insulté l’entraineur de Manchester City Mikel Arteta :



Suite à la défaite de Barcelone lors d’un match de la Ligue des Champions plus tôt cette saison, Mikel Arteta a jubilé pour leur victoire, ce qui a irrité Messi qui l’a traité de « stupide » avant de lui ordonner : « va t’amuser au dressing. Ne fais pas cela ici ».











7. Ses cheveux blonds et ses tatouages.



L’on se demande pourquoi la star a tant de tatouages et des cheveux colorés. Son plus grand rival Cristiano Ronaldo est naturel.