Quand Rihanna détrône Kim Kardashian et Kylie Jenner

Rihanna est LA star du moment. Chacune de ses apparitions est un événement. Pour preuve, lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards , sa prestation avec DJ Khaled a été de loin la plus scrutée par la presse mondiale, commentée sur les réseaux sociaux, attendue par les téléspectateurs.



Mais Riri ne se contente pas d’être la reine de l’industrie musicale. Depuis plusieurs mois, elle s’est lancée un nouveau défi : devenir une businesswoman et conquérir l’industrie de la beauté en lançant Fenty Beauty, une marque de produits cosmétiques.



Jusqu’ici rien de bien original. Avant elle, de nombreuses stars ont essayé avec plus ou moins de succès de lancer des produits de beauté ou des parfums. Les meilleures dans ce domaine ? Kim Kardashian et Kylie Jenner avec leur collection, KKW et Kylie Cosmetics. Mais comme à son habitude, Rihanna ne fait jamais les choses à moitié et se prépare à détrôner le clan K au sommet du rayon beauté.



Des chiffres bien meilleurs que les attentes

C’est le site WWD qui annonce les premiers chiffres américains de la marque Fenty Beauty. Née en septembre 2017, soutenue par Kendo, la marque de Rihanna a connu des premiers mois à la hauteur des attentes de la chanteuse. Et bien plus encore. Le premier mois d’exploitation, Fenty Beauty a même généré des revenus cinq fois supérieurs à ceux de Kylie Cosmetics. Le suivant, les ventes étaient toujours supérieures à hauteur de 34% !



Pour autant, les soeurs Kardashian surfent toujours sur le succès. Kylie Jenner dépassera prochainement la barre des 500 millions de dollars de chiffre d’affaires avec sa marque. De son côté, Kim Kardashian crée à chaque sortie d’un produit l’événement. En juin dernier, à la sortie de ses kits de contouring, Kim K avait généré près de 14 millions de dollars de bénéfices en 5 petites minutes. Rien que ça.











