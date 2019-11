Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quand l'huile de papaye s'invite dans la cosmétique pour vous donner une peau "d'ange" Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 13:41 | | 0 commentaire(s)| Les vertus de la Papaye vont bien au-delà de ses qualités gustatives et son rayon d'action dépasse de très loin le cadre de la cuisine!





L’huile de papaye est obtenue par la pression à froid des graines du fruit. Faisant partie des secrets de beauté d’Afrique, elle est très riche en acide oléique (omégas 6 et 9), en vitamines A et C, en potassium, ainsi qu’en acides gras saturés et essentiels. Pour une peau en bonne santé et belle, voici



Pour réduire l’aspect des vergetures ou des cicatrices, essayez un soin corporel naturel à base d’huile de papaye. Mélangez une cuillerée à café de cette dernière avec quelques gouttes d’huile essentielle de citron. Ce mélange accélère la guérison de la peau en stimulant le renouvellement cellulaire.



L’huile végétale de Papaye est un excellent soin purifiant capable de réguler l’activité séborrhéique de la peau grasse à mixte. Elle élimine les impuretés à la surface de l’épiderme tout en stimulant son renouvellement et sans laisser de film gras.



L’enzyme de la papaye appelée la papaïne a la propriété d’exfolier la peau du corps et du visage éliminant les cellules mortes. L’huile de papaye contribue à atténuer les taches brunes et à hydrater la peau du visage. Il a été utilisé avec succès dans le traitement des ulcères de la peau et de la cicatrisation.



Huile de graines de papaye peut aider dans le soulagement de, écailleuse, des conditions de la peau irritée démangeaisons comme l'eczéma et le psoriasis. L'huile de graines de papaye contient également une quantité importante de vitamine c. La vitamine C peut aider à lutter contre les rides, des taches, des pores dilatés, l'acné, les taches brunes et autres imperfections de la peau.

















Yolande Jakin



