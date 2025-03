Quand l’insulte devient l’argument des médiocres Par Léna Elisabeth Mendy À défaut d’idées solides, certains choisissent la facilité de l’injure. C’est ce à quoi nous avons tristement assisté sur le plateau de TFM, lorsque M. Badara Gadiaga s’est permis de qualifier le Premier ministre Ousmane Sonko et le député Amadou Ba de menteurs. Un moment gênant de télévision, où la petitesse d’esprit s’est déguisée en analyse politique

En vérité, quand un homme se croit obligé d’insulter pour exister, ce n’est pas la cible qui est diminuée, mais bien l’auteur de l’invective.



Que reste-t-il à celui qui n’a ni idées, ni arguments, ni respect pour les institutions républicaines, si ce n’est le vacarme inutile ?



Mais que peut-on réellement attendre d’un homme qui confond invective et intelligence politique ?



je tiens à rappeler que l’engagement de Pastef repose sur la rigueur intellectuelle, la hauteur de vue et la responsabilité. Nous n’avons pas besoin de l’outrance pour convaincre.



Notre Premier ministre et nos députés n’ont pas à se défendre face à des invectives creuses. Leur action parle pour eux, là où d’autres ne peuvent que hausser le ton pour masquer leur absence de fond.



PASTEF - Les Patriotes est profondément attachée aux principes républicains, au respect des institutions et à la dignité dans le débat public. Ce type de sortie médiatique ne fait pas honneur à notre démocratie.



Nous ne répondons pas aux cris par des cris, mais par des idées. Pas par la violence verbale, mais par la force du projet.



Le débat politique sénégalais mérite mieux que ces sorties médiatiques de bas étage. Il mérite des idées, du respect, et surtout… un minimum de tenue.



Les attaques contre le Premier ministre et le député Amadou Ba n’atteignent pas leur crédibilité, elles révèlent celle de leur auteur.



Léna Elisabeth Mendy

Avocate certifiée en politique publique et bonne gouvernance

Responsable du MOJIP – Bordeaux



