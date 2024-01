Quand la CAN impacte le calendrier scolaire

La Coupe d’Afrique des nations n’est pas sans conséquence sur le calendrier scolaire qui a connu des réaménagements. À l’issue du match Sénégal-Gambie, les cours ont été réaménagés dans plusieurs établissements du privé et du public. En effet, les enseignements-apprentissages ont été arrêtés à 12h. Tout comme les évaluations.



Les autorités de l’Inspection académique de Dakar soulignent que ces dispositions sont validées certes, mais les enseignements continuent normalement en dehors des matches du Sénégal. « Même pour la Côte d’Ivoire qui accueille la Can, j’ai appris que les cours ne seront suspendus que quand la Côte d’Ivoire joue. C’est pareil aussi pour nous. Nous avons pris des dispositions. Mais pour le reste, les cours continuent », précise Aboubakry Sadikh Niang, relate "Rewmi".

