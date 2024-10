Quand le Woyofal faisait du bruit à l’Assemblée nationale : Aux archives, pour revivre l’éclairage de Moustapha Bâ sur la subvention Le dispositif de soutien au pouvoir d’achat des ménages et les autres instruments de la protection sociale, ont été maintenus, voire renforcés, notamment pour les ménages les plus vulnérables. Sous l’ancien régime, il en est ainsi de la subvention énergétique supportée par l’Etat, pour un montant de plus de 600 milliards FCfa.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2024 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Assemblée nationale, fin novembre 2023, vote du budget 2024. Le ministre du Pétrole et des Energies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, avait soutenu que si le président de la République n’avait pas pris des mesures pour accompagner les consommateurs, personne ne pourrait supporter » le prix réel de l’électricité. A preuve, ajoute le ministre, en 2022, la subvention était de 750 milliards contre 600 milliards FCfa pour 2023.



Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ avait apporté plus de précisions sur les 600 milliards de subvention en 2023. Lors de la même session de vote du budget, M. Bâ avait expliqué que les 600 milliards FCfa représentaient le montant global de la subvention consacrée aux produits d’hydrocarbures (gasoil, gaz butane, l’essence, carburant de pirogue).



Son intervention.



