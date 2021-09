Quartier Thialy de Thiés: un homme poignardé à mort dans un bar

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Septembre 2021 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Un drame s’est produit dans un bar situé non loin du rond-point situé face à l’hôpital Saint Jean de Dieu au quartier Thialy de Thiès. La victime, un homme, a été mortellement poignardée dans ce bar, dans la nuit du samedi au dimanche vers les coups de 4 heures du matin, selon une source de Emedia.



La dépouille a été transportée par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Amadou Sakhir Ndieguene de la même ville. Le présumé coupable a été appréhendé et mis aux arrêts par les limiers du commissariat central de Thiès.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos