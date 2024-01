Quartiers de Fahu, Parcelles Assainies et Keur Massamba Gueye à Thiès Est: L'insécurité persistante suscite l’inquiétude des habitants.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2024 à 20:19 | | 0 commentaire(s)|

Une série d'agressions et de vols ont été perpétrés ces derniers temps dans les quartiers Fahu, Parcelles Assainies et Keur Massamba Gueye à Thiès Est. C’est des individus encagoulés et lourdement armés qui crée un climat d'insécurité dans ces zones. La situation est accentuée, dit-on, par l'absence d'éclairage public.



Ainsi, les résidents demandent instamment à l'État d'améliorer l'éclairage dans les zones les moins éclairées, soulignant que certaines familles ont été victimes de ces actes criminels. Dans l'espoir de prévenir des situations plus graves, des appels à l'action sont dirigés vers les autorités locales, notamment les maires Dr. Babacar Diop (Ville) et Ousmane Diagne (commune Thiès-Est).



Une mère de famille, mettant en évidence la menace imminente qui pèse sur la sécurité des habitants souligne le besoin pressant d'aide des autorités compétentes.



Mounirou Mbengue



