« Quartiers sûrs » - De la Cité Baobabs à Grand Mbao : Les ASP formés à l’utilisation du Taser et du Tonfa Dans le cadre du programme « Quartiers sûrs », initié par l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), pour renforcer la sécurité dans certains quartiers de Dakar, une session de renforcement des capacités a été organisée au profit des agents déployés à la Cité Baobabs, à Grand Mbao et à la Cité Gadaye de Guédiawaye.

Cette formation, d’une durée de trois jours, a été assurée par des formateurs issus de la Gendarmerie nationale. Elle a porté sur l’utilisation du bâton de protection à poignée latérale, communément appelé Tonfa, un outil essentiel pour le travail des agents de sécurité.



Près de 50 agents ont ainsi été initiés aux techniques de maniement de cet équipement, avec un accent particulier sur le respect des règles encadrant son usage. À travers cette session, les formateurs ont aussi sensibilisé les participants sur les principes d’éthique et de proportionnalité dans l’emploi de ces outils, afin d’assurer une sécurité efficace, tout en respectant les droits des citoyens.



Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la professionnalisation des agents de l’ASP, pour une meilleure sécurisation des quartiers concernés.



