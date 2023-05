Quatre mois sans salaire : La colère des 61 techniciens de surface envers le Maire de Thiès Restés de plus de 4 mois sans salaire, les 61 techniciens de surface travaillant pour la Ville de Thiès, ont exprimé leur colère dans une déclaration. Et pour cause, nous apprend « L’As », ils estiment qu’il y a une confusion autour de la structure qui doit prendre en charge leurs salaires.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

A la suite d’un mouvement d’humeur pour réclamer leur dû, le maire Babacar Diop leur a indiqué que c’est le Fonds autonome d'entretien routier (FERA) qui doit passer à la caisse, alors que ce dernier a estimé qu’il appartient à la Ville de les payer.



En tout état de cause, selon toujours nos confrères, ces techniciens de surface étaient en fin de contrat avec le FERA, mais 61 parmi eux avaient été retenus par la Ville, pour assurer le service de nettoiement, le temps de signer les nouveaux contrats avec le FERA, mais depuis lors, rien.



« La situation reste confuse, nous sommes des soutiens de famille, nous sollicitons de l'aide », ont-ils déclaré.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook