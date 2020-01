Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quatre pièces mode à privilégier quand on a du ventre Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2020 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

Pas facile de s’habiller lorsqu’on a un gros ventre, les bourrelets… Voici des idées pour camoufler votre ventre en choisissant des pièces mode pour style original.



Les dessous



Lorsqu’on a du ventre on peut tricher avec les dessous gainants. Aujourd’hui, il y’a de nombreux modèles qui gomment le ventre, choisissez un modele qui se va avec votre tenue (le body, les culottes et les combinaisons gainantes)…



La jupe crayon



C’est l’amie de celles qui ont du ventre. Ou encore la robe longueur mi-mollet ou la robe trapèze pour dissimuler les rondeurs autour du ventre en toute discrétion.



Le jean taille haute



Ce vêtement va rééquilibrer votre tour de taille. Et plus la toile sera brute, plus l’effet sera canon ! Ajoutez à une paire de talons, c’est toute la silhouette qui sera liftée.



Evitez les tailles basse!



Le trench, le boléro, la veste longue ou le blazer…



Ça fait partir des classiques de la mode. Ajoutez une ceinture plus ou moins ça vous donnera un style tout en camouflant le petit bidon.











Mam Dieng



