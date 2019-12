Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quatre usages très bénéfiques de la tomate pour la peau Rédigé par leral.net le Samedi 7 Décembre 2019 à 13:34 | | 0 commentaire(s)| Grâce aux antioxydants, aux vitamines A, B6, C, E et K, ainsi que l’acide salicylique, que la tomate contient très bénéfiques pour la peau. Elle aident à réduire les pores, à rétablir l’équilibre du pH la peau, de lutter contre le relâchement de la peau de lutter contre l’acné, nettoie votre visage et aide à réduire les cicatrices… L’utilisation de la tomate sur votre visage peut faire des merveilles pour votre peau. Voici des recettes maison très efficaces.





Tranches de tomate



- Coupez une tomate en rondelles et frottez-les sur votre visage.

- Massez légèrement le jus dans votre peau dans un mouvement circulaire.

- Laissez agir environ 10 minutes puis rincez à l’eau froide.



Masque simple



- Faites une purée avec une tomate et mélangez avec deux cuillères à soupe de yaourt nature.

- Appliquez sur votre visage comme masque et laissez poser environ 15 minutes avant de rincer.



Masque hydratation pour teint terne



- Mixez de la pulpe de tomate avec une cuillère à soupe de miel.

- Puis appliquez le masque votre visage bien propre et démaquillée.

- Laissez agir pendant 10 minutes, puis rincez.

- Faites ce masque 1 à 2 fois par semaine.



Masque contre le vieillissement cutané



- Mixez un verre de pulpe de tomate sans la peau, ni les pépins, une cuillère à soupe d’huile végétale, le jus d’un demi-citron ensemble, jusqu’à obtenir une préparation homogène.

- Appliquez ensuite le masque sur votre visage et sur votre décolleté, pendant un quart d’heure.

- Enfin, rincez à l’eau fraîche, puis appliquez un soin hydratant.











Mam Dieng



