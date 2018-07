"Que Neymar arrête de tomber dans l'extrême!", lance Rothen

Auteur d'un très bon match face au Mexique (2-0) lundi, Neymar a encore fait parler de lui en exagérant parfois après des fautes commises sur lui. Une attitude que Jérôme Rothen déplore.



Un but et une passe décisive. Neymar a grandement contribué à la victoire du Brésil face au Mexique (2-0), lundi en 8es de finale de la Coupe du monde. Mais l'attaquant de la Seleçao a encore suscité de nombreux commentaires négatifs pour sa propension à exagérer les fautes, souvent réelles, commises sur lui.



Si Jérôme Rothen, qui "adore ce joueur", sait "qu'il y a des coups qui font très mal", il déplore toutefois que la star du PSG accentue ses chutes et lui conseille de prendre exemple sur ses compatriotes Ronaldo et Ronaldinho, "parce qu'il a le même talent".











Rmc