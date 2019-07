Queen Biz, en larmes : “Khamna amna nioumay saga mais nagn ma bal akk, balna nieup”

La défaite des "Lions" n’est pas bénéfique pour Queen Biz. Souvent taxée de porter la poisse à l’équipe nationale, la chanteuse n’était pas encore la cible des internautes jusqu’à ce qu’on perde le match contre l'Algérie. Sur les réseaux sociaux, elle est décriée comme si elle faisait partie des 23 joueurs sélectionnés.



Chanson dédiée aux "Lions"



Queen Biz faisait partie des artistes qui ont tout au début de la Can, chanté les "Lions". Sous forme de lettre, Queen Biz avait encouragé les joueurs à remporter la Coupe et a profité de cette chanson, pour solder ses comptes avec ses détracteurs. Tout compte fait, cette chanson est la plus belle de celles dédiées aux “Gaindé”.



Réaction des Sénégalais



Après la mise en ligne du clip “Lettre adressée aux Lions”, certains Sénégalais l’ont encouragée et d’autres se sont moqués d’elle. D’ailleurs, ceci est le prétexte pour nos confrères de DakarBuzz, d’aller l’interviewer le jour du match de finale contre l’Algérie.



Les larmes de Queen Biz



Après la défaite, les propos de Queen Biz ont ému certains Sénégalais parce qu’elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Touchée, la chanteuse s’est excusée auprès des Sénégalais, car dit-elle, son vœu était qu’on gagne la coupe pour rendre fier le peuple.