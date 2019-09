Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quel shampoing choisir selon mon type de cheveux ? Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2019 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| Pour déterminer quel shampoing est adapté aux besoins de nos cheveux, on observe l'aspect de ces derniers (gras, fins, secs, décolorés) mais aussi de l’état de notre cuir chevelu (normal, sec, pelliculaire). Tous les shampoings contiennent des actifs nettoyants, donc des substances permettant d’éliminer les impuretés, auxquelles s’ajoutent d’autres actifs correspondants aux divers besoins capillaires de chacune : pour cheveux fins, secs, avec pellicules, normaux, gras, colorés, matures, longs…





Pour avoir une belle chevelure, il est essentiel de choisir le bon shampoing !



J'ai les cheveux normaux



Si vous avez les cheveux normaux, vous faites partie des chanceuses ! Ils ne sont ni secs comme de la paille, ni gras à la moindre contrariété, bref, ils sont faciles à vivre. Pour les entretenir, misez sur un shampoing doux qui les laisse forts et brillants sans les agresser.

J’ai les cheveux fins, comment faire ?



Les cheveux fins sont par nature très plats, ils manquent de volume et son difficiles à coiffer puisque très glissants. Il sont également fragiles et facilement cassants. Comment réussir à dompter des cheveux fins ?Il n'existe pas de solution pour épaissir des cheveux fins, la nature des cheveux reste la même au cours de notre vie, et peuvent même s'affiner avec l'âge. Il existe néanmoins des solutions pour apporter densité et matière à une chevelure fine. Les soins :La première étape, indispensable, est d'utiliser un shampoing adapté aux cheveux fins.



J'ai les cheveux colorés



Pour éviter d'afficher une couleur complètement délavée au fil des shampoings, il est essentiel de choisir un produit dédié aux cheveux colorés. Il se compose d'un actif protecteur de couleur afin d'éviter qu'elle ne s'estompe, elle gardera ainsi toute sa brillance et ses reflets. Optez également pour un produit nourrissant et doux afin de garder votre crinière en pleine santé.

J'ai les cheveux gras



Les cheveux gras peuvent être un vrai calvaire au quotidien. Ils sont ternes et manquent de légèreté. La première habitude à oublier : se laver les cheveux tous les jours même si c'est tentant. Côté shampoing, veillez à utiliser un soin purifiant mais doux qui assainit les racines et régule la production de sébum. Privilégiez les produits à base de citron, d'huiles essentielles ou d'argile. Entre deux lavages, n'hésitez pas à utiliser de temps en temps un shampoing sec.



J’ai les cheveux secs et crépus



Si vos cheveux sont crépus et secs, il est crucial de prendre un shampoing riche en actifs nutritifs tels que les huiles ou les acides gras essentiels. Il faut à tout prix éviter les shampoings décapants qui irritent le cuir chevelu encore plus. Misez sur un shampoing doux, sans silicone et paraben qui respectera la nature votre cheveu.



J’ai le cuir chevelu sensible



Un des problèmes les plus récurrents sont les cuirs chevelus sensibles. L’utilisation de certains shampoings aux ingrédients chimiques nocifs peuvent abîmer et agresser le cuir chevelu entrainant ainsi démangeaisons, sécheresses et pellicules. Si vous souffrez de ce type de cuir chevelu, privilégiez les shampoings testés dermalogiquement, hypoallergénique et composés d’actifs reconnus comme apaisants.



Conseils utiles pour une bonne utilisation



Avant notre shampoing, on procède à un massage de 5 minutes qui stimule la circulation sanguine du cuir chevelu. Lors du shampoing, on le diffuse par massages doux, et non par frottements. Faire deux shampoings n’est pas nécessaire, cela agresse inutilement le cuir chevelu, mieux vaut remouiller les cheveux après quelques secondes de pause, puis masser délicatement à nouveau. Le rinçage doit être parfait pour alléger la chevelure. Puis, on termine par un jet d’eau froide pour resserrer les écailles des cheveux.





