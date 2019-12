Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quelle alimentation pour lutter contre la constipation de l'enfant ? Rédigé par leral.net le Mardi 17 Décembre 2019 à 14:36 | | 0 commentaire(s)| Votre enfant est constipé ? Respectez une bonne hygiène de vie et changez certaines habitudes dans son alimentation et vous verrez les choses se remettre à leur place. On vous guide.





Le vrai régime d'un enfant constipé passe par des repas équilibrés. Soit quatre par jour à horaires réguliers et sans grignotage. Apprenez à votre enfant à manger lentement en prenant le temps de bien mâcher, ce qui facilite la digestion. A cela, il faut ajouter l'activité physique quotidienne et soutenue pour stimuler le transit.



Constipation de l'enfant : favoriser les fibres alimentaires



La constipation provient souvent d'une alimentation trop pauvre en fibres. Les selles ne progressent donc plus dans l'intestin. La consommation de fibres, comme les fruits secs (pruneaux, abricots), les légumineuses (haricots blancs ou rouges, pois chiches, lentilles), les légumes et fruits frais (poireaux, épinards, laitue, courgettes, fraises, kiwi, framboises) ou les céréales, est donc essentielle.

Elle va permettre l'augmentation de la consistance des selles, grâce à leur pouvoir d'absorption de l'eau, et stimuler les contractions de l'intestin. Si les fibres sont indispensables au bon fonctionnement du transit, elles n'ont aucune valeur nutritionnelle apparente. Pensez aux céréales complètes avec modération car elles peuvent provoquer flatulences, ballonnements et empêcher l'absorption de certaines vitamines et minéraux.



Hydrater son enfant pour prévenir la constipation



Prenez l'habitude de donner à votre enfant à boire avant qu'il ait soif et en quantité suffisante : plus d'un litre par jour. La meilleure boisson reste encore l'eau, plutôt fraîche et de préférence riche en magnésium, comme par exemple Hépar.

Un bon verre d'eau fraîche le matin au réveil constitue un moyen efficace de mettre en mouvement le contenu du tube digestif. Pensez également aux potages de légumes verts, de fanes de radis, avec un peu de pomme de terre et une pointe de crème fraîche pour adoucir le tout. En été, jouez le rafraîchissement avec des gaspachos de tomates ou de courgettes.

Quant au jus d'orange, s'il est pris le matin à jeun et sans sucre ajouté, il met en route le transit. Et si votre enfant les aime, donnez-lui un peu de jus de pruneaux ou de raisin. Mais n'en abusez pas : ils finissent par irriter le colon sans améliorer le transit.



Nos astuces anti-constipation



Côté sucres lents : l'amidon du riz et du pain blanc, les pâtes, la semoule, les pommes de terre ralentissent le transit. Ne les supprimez pas, mais remplacez-les en partie ou agrémentez-les de légumes.

Les sucres rapides : sucreries, pâtisseries, biscuiteries, chocolat ou boissons sucrées laissent peu de résidus et ralentissent aussi le transit intestinal. A éviter jusqu'à la reprise normale des selles. De même, la carotte, le coing, la banane, les myrtilles et les cassis sont considérés comme constipants.

Les laitages, et plus particulièrement ceux au Bifidus, sont connus pour accélérer le transit. Pour le lait pur, les médecins conseillent de ne pas donner plus de 500 ml ou équivalent par jour.











