« Quelle farce ! », Par Oumar Diop, président du Mouvement de la Jeunesse républicaine

« 1.6℅ +0,4℅ + 0,4℅ + 0,3℅ + 2,8℅ = total pas suffisant pour passer au 1er tour de la présidentielle 2024.

Ces chiffres sont un petit rappel des résultats obtenus par les membres de cette drôle de coalition, pour les législatives du 17 novembre 2024. Ils sont devenus la risée du peuple dès l’annonce de leur union.



Laissez-moi vous les présenter : nous avons un candidat déchu, un maire en quête de rédemption, des dinosaures de la politique et des accusés de malversations, tous unis pour représenter des Sénégalais qui ne s’identifient toujours pas à leurs différents profils. Quelle équipe ! On sent déjà l'enthousiasme débordant de la jeunesse qui va les soutenir dans ce projet « ambitieux ».



À ce rythme, le seul résultat de cette union, sera un grand « Wooy ATELène niou » et adieu, les Municipales ! Mais qui sait, peut-être qu’ils arriveront à convaincre le peuple qu’ils sont vraiment dignes d’être au « Pencum ndawu rew mi ».



Ah! Les plus drôles, les vieux compères APR et PDS qui se sont ligués en compagnons d’infortune, pour gagner quoi, après avoir tout perdu, béneine cas…



La tentative de report de la Présidentielle est encore fraîche dans nos mémoires, ainsi que le déclin de ces partis post élections.



Tout ce boucan ne perturbe guère la sérénité des alter ego Diomaye/Sonko, qui sont concentrés sur la réalisation de leur projet.



Nous savons déjà qui sont les vrais bosseurs !"













Oumar Diop,

Président du mouvement de la jeunesse républicaine

Membre de la Conférence des Leaders, Coalition Diomaye Président