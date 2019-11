Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quelle routine pour réparer ses ongles abîmés ? Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2019 à 15:40 | | 0 commentaire(s)| Ongles jaunis, cassants ou abîmés, il est grand temps d’en prendre soin pour avoir de jolies mains et pourquoi pas envisager une jolie pose de vernis ? Dans notre article, découvrez la routine à adopter pour réparer ses ongles abîmés, et avoir des mains et des ongles parfaits.





Quelle alimentation pour réparer ses ongles abîmés ?



L’état des ongles, tout comme celui de la peau et des cheveux, dépend en grande partie de votre alimentation. Par exemple, ils seront cassants ou fragiles si vous manquez de calcium.



Il est donc nécessaire d’adopter une alimentation équilibrée. Les fruits, les légumes et les produits laitiers sont indispensables pour avoir de jolies mains.



Si vos ongles sont particulièrement cassants, la levure de bière vous sauvera. Grâce aux vitamines, minéraux et acides aminés qu’elle contient, ils seront renforcés. Agrémentez vos salades avec des paillettes de gélules de levure de bière, ou choisissez de prendre des compléments alimentaires.



Retrouver de beaux ongles grâce à une « détox » ?



Même si les formulations de vernis ont beaucoup évolué pour mieux laisser respirer l’ongle, en porter tout le temps peut leur nuire et ils risquent de s’abîmer plus facilement. C’est le même phénomène pour les cheveux gorgés de colorations.



Offrez des moments de répit à vos ongles et vos cuticules. Faites une manucure sans pose de vernis, et appliquez des soins spécifiques hydratants voire « détoxifiants » pour les ongles. Ces soins se présentent comme un vernis transparent et donnent un aspect lisse à vos ongles.



Si vous observez de petites taches blanches sur vos ongles, ce n’est pas un manque de calcium. Ces taches sont causées par de petits chocs aux ongles.

Bien hydrater ses ongles pour les réparer ?



Si vous voulez aider vos ongles à retrouver leur brillance et leur aspect net après les avoir rongé, limé, il va falloir les chouchouter. Massez-les quotidiennement avec une une crème nourrissante et faites un masque chaque semaine si possible.



Si vous aimez les recettes naturelles, imbibez des petits morceaux de coton d’huile végétale et placez-les sur vos ongles. Laissez poser environ vingt minutes avant de rincer à l’eau claire. Voilà vos ongles et vos cuticules éclatants de santé.



Un gommage pour réparer ses ongles abîmés ?



Tout comme le reste du corps, les mains et les ongles apprécieront un bon gommage, s’il est adapté. Il permettra d’éliminer les peaux mortes, ainsi que les éventuels résidus de produits.



Mélangez un peu d’huile végétale avec un peu de sucre et de gros sel, ainsi que quelques gouttes de jus de citron. Appliquez le mélange sur le dessus de vos ongles et sur les cuticules puis massez doucement. Effectuez ce soin juste après votre douche, ainsi vos ongles seront déjà assouplis, et enfin, rincez-les sous l’eau tiède puis séchez-les.



Quels outils pour réparer ses ongles abîmés ?

Si vous voulez prendre soin de vos mains correctement, vous devez utiliser les bons produits, mais également les bons outils.



Évitez de vous limer les ongles trop souvent, et encore plus de les ronger.



Avant d’effectuer une pose de vernis, préparer vos ongles en leur faisant une jolie manucure. Ensuite, ne sautez aucune étape dans la pose de vernis : la base coat est indispensable pour protéger l’ongle du jaunissement et du dédoublement et de la même façon, n’oubliez pas non plus le top coat pour protéger la couleur et éviter les écailles.



Petit conseils si vos ongles ont tendance à être fragiles, ne les laissez pas pousser trop long.















Source : vernis-semi-permanent.ne



Accueil Envoyer à un ami Partager