Quels sont les bienfaits du savon noir pour le visage et le corps ? Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 11:33

Le savon noir de toilette est un produit phare du rituel du hammam. Il est composé d’huile et d’olives noires broyées, ce qui explique sa couleur sombre. En cosmétique, il est très prisé pour ses propriétés exfoliantes, nettoyantes et purifiantes pour la peau. Vous pouvez ainsi réaliser des soins du corps et du visage avec du savon noir. Découvrez plus en détails quelques-uns de ses usages.



Du savon noir sur le corps et le visage pour un gommage ultra doux

Malgré l’absence de grains, le savon noir est un exfoliant efficace qui peut être utilisé en gommage pour le visage et le corps.



Mode d’emploi : mouillez votre peau puis appliquez le savon noir sur votre visage et/ou corps. Patientez 10 minutes puis frottez la peau à l’aide d’un gant de Kassa (que vous pourrez acheter dans la plupart des instituts, les hammams, certaines enseignes beauté et dans quelques pharmacies) ou un gant en crin pour éliminer les toxines et les cellules mortes. Rincez, enfin, à l’eau claire et appréciez la douceur de votre peau.



Savon noir pour le corps : un gel douche maison

Le savon noir préserve l’épiderme et peut donc s’utiliser comme un gel douche classique.

Mode d’emploi : diluez 2 cuillères à soupe de savon noir dans un bol d’eau chaude. Appliquez le mélange obtenu sur le corps comme un gel douche classique. Rincez en frottant la peau avec un gant en crin.

Bon à savoir : pour éviter que le savon noir ne se dessèche, conservez-le au réfrigérateur.



Savon noir pour le visage : un antirides efficace

Riche en vitamine E, le savon noir est un excellent hydratant qui a des propriétés antioxydantes. Utilisé au quotidien, il hydrate la peau du visage en profondeur, et prévient ainsi les rides.

Mode d’emploi : appliquez le savon noir sur votre visage comme un masque, tous les matins pendant 5 minutes. Rincez à l’eau claire.











