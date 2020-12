Quels sont les faits marquants de la semaine ? : A revivre ou suivre dans le Débriefing de Leral Tv Pandémie COVID-19, Serigne Bara Mbacké Dolly et ses sorties qui ne rate pas ses adversaires, surtout Mme Aminata Touré dans un entretien accordé à Leral Tv…

Les décès de nos confrères Ibrahima Khaly Sène de iGFM et Pape Ndiawar Dièye de Sen Tv…

Le report de la conférence de presse gouvernementale à cause du Décès de M Pierre Ndiaye secrétaire général du Ministère de l’économie, du plan…



Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Décembre 2020 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Une fête de Noel sous COVID-19 marquée par le message de solidarité ponctué de recommandations de Mgr Benjamin Ndiaye, sans oublier le cri du cœur des artistes…



Avec le décès de Soumaila Cissé, voici entre autres, les marquants de la semaine.



A revivre ou suivre si vous les avez ratés, dans le Débriefing hebdomadaire de cette vidéo en wolof partagée par Leral Tv.





Cliquez-ici pour regarder plus de videos