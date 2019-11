Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quels sont les symptômes de la fausse couche ? Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 13:46 | | 0 commentaire(s)| La fausse couche est un accident fréquent qui touche 15 % à 20 % des grossesses. On fait le point sur les différents symptômes survenant durant et après une fausse couche.

Ces saignements, s'agit-il d'une fausse couche ? Au moindre doute, n’attendez pas pour consulter…

Qu’est-ce qu’une fausse couche ?



La fausse couche désigne l’interruption spontanée de la grossesse. De nombreuses femmes sont confrontées à cet événement (15 % des grossesses en moyenne). La fréquence des fausses couches augmente avec l’âge de la mère : elle est de 40 % au delà de 40 ans. C’est pendant les trois premiers mois que le risque est le plus important. Votre grossesse semblait débuter normalement, quand soudainement vous observez quelques pertes de sang, parfois accompagnées de douleurs au bas-ventre.



Symptômes de fausse couche : différents selon le stade de la grossesse



En cas de fausse couche précoce, des saignements peuvent apparaître, en général sous la forme d’une hémorragie brutale et continue. Les futures mamans peuvent aussi ressentir la disparition des signes de grossesse, comme un dégonflement des seins survenant soudainement, ou l’apaisement des nausées. La fausse couche peut également être annoncée par de fortes douleurs ou des crampes.



Malgré tout, il arrive souvent que les femmes enceintes ne ressentent aucun symptôme particulier. C’est au cours d’une échographie de contrôle qu’elles apprennent alors la perte de leur bébé. Après 3 mois de grossesse, on parle de fausse couche tardive. Les femmes peuvent ressentir les mêmes symptômes que ceux d’un accouchement, avec des contractions douloureuses, régulières, et/ou la perte des eaux. Des saignements peuvent aussi donner l’alerte. Mais là encore, c’est souvent lors d’une échographie que l’on s’aperçoit que le petit cœur du bébé ne bat plus. Dans tous les cas, au moindre doute, il ne faut pas attendre pour consulter. Direction les urgences pour s’assurer que le bébé est en bonne santé.

Fausse couche : les pertes de sang, un signe trompeur



Attention aux conclusions hâtives : il arrive qu’une femme perde un peu de sang à la date théorique de ses règles pendant les deux ou trois premiers mois de la grossesse. Ces pertes n’ont aucun caractère de gravité. Des saignements ou l’absence de mouvements du bébé (surtout en fin de grossesse quand il n’a plus beaucoup de place pour bouger) n’annoncent pas forcément une mort fœtale in utero. De plus, à ce stade, il est fréquent que la future maman saigne après un toucher vaginal car le col est plus fragile. De toute manière, un avis médical est indispensable.













Source: parents.fr



