Querelles au sein de l’Apr :les partisans de ABC pointe du doigts Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|

Le mouvement « ABC J’aime » composé d’inconditionnels du médiateur de la République regrette de constater une montée de la violence verbale dans les rangs de L'Apr. Face à cette situation, les amis de ABC interpellent directement le président Macky Sall, dont la responsabilité est engagée au plus haut point selon eux, « en première et dernière instance». Selon eux, il avait juré d’observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution, rapportent Les Echos.

Pour rappel, de hauts responsables du parti au pouvoir, Alliance pour la République (Apr) se sont illustrés dernièrement par une certaine violence verbale dans les médias. Selon les partisans du médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, le chef de l’Etat Macky Sall est le responsable « en première et dernière instance ».

