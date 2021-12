Question taiwanaise: Le Sénégal soutient “sans réserve, la Chine’’

“ J’adresse mes félicitations au président Xi et au peuple chinois ami, et redis notre attachement sans réserve au principe d’une seule Chine. ’’ Une déclaration de soutien qui survient dans un contexte où la question taiwanaise semble replonger l’humanité dans une ambiance de guerre froide.



Outre le Président Sall, le président de l’Union des Comores s’est aussi montré sans réserve, dans son soutien à la Chine, dans le conflit qui l’oppose à Taiwan et aux autres pays occidentaux.



Il a déclaré : “ Nos pays doivent continuer de travailler ensemble dans le sens de la mise en oeuvre des réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies. C’est, en effet, par le biais de ces réformes que l’Afrique aura enfin la possibilité de jouer le rôle qui revient de droit dans cette organisation et agir plus activement, de concert avec la Chine, pour plus de paix dans le monde et surtout, pour que la Chine retrouve son unité territoriale, avec la réintégration de Taiwan. ’’













Enquête