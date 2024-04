Questions autour de la présence de Mansour Faye à l’OFNAC : Les réponses du beau-frère de l’ex président Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement depuis 2020, sous le régime sortant, maire de la ville de Saint-Louis, mais aussi beau-frère du président Macky Sall, Mansour Faye a été aperçu à l’OFNAC. Pourquoi cette présence insolite en ces jours de nouveau régime ? A-t-il été convoqué ?

Mercredi 3 Avril 2024

Interpellé dans une vidéo partagée sur Facebook, par la très fouineuse et professionelle, Ngoné Saliou Diop, à ses questions et le beau-frère de l’ex président a apporté des réponses. Il venait retirer une déclaration de patrimoine…



Pour éclairage, une déclaration de patrimoine est obligatoire pour les élus et les dirigeants et exigée dans certains cas, pour les particuliers. Elle recense l’ensemble des biens mobiliers, immobiliers, financiers d’une personne, avoirs et dettes compris. Mais elle se fait chez les dirigeants entrants ou sortants…



