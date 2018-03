Questions d’actualité : Le PM face aux députés jeudi prochain

Les députés sont convoqués en séance plénière, jeudi à 16 heures, annonce un communiqué de la Direction de la communication de l’Assemblée nationale.



Selon le texte, l’ordre du jour porte sur des questions d’actualités adressées au chef du gouvernement. Auparavant, Mahammed Boun Abdallah Dionne devra donner un avant-goût de son prochain passage devant les députés.



L’As annonce qu’il sera demain l’invité de l’émission dominicale sur Rfm. Face à Mamadou Ibra Kane, ce sera l’occasion pour le chef du gouvernement de faire le bilan du régime qui boucle ce 25 mars, ses six années. Car, le président Macky Sall a été élu le 25 mars. Il a d’ailleurs donné hier, lors de l’émission «Rfm matin», les grandes réalisations de son régime à un an de la fin de son mandat.



Le Premier ministre va revenir largement sur le bilan avant de se prononcer sur l’opposition, l’ébullition du front social, les tueries de nos compatriotes à l’étranger, l’agriculture, le pétrole et gaz, l’économie. La question électorale notamment la révision constitutionnelle et celle du code électoral ne seront pas en reste.