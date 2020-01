Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Qui est Abdourahmane Dièye le nouveau directeur général des Douanes ? Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Janvier 2020 à 01:11 | | 0 commentaire(s)| Un jeune cadre des Douanes, 45 ans, très compétent . Partout où il est passé il a fait d'excellents résultats ( Au port, Môle 2, Mole 8, aéroport jusqu'à son poste actuel Directeur régional ouest qui coiffe Dakar-exterieur , Diamniadio, Thies, AIBD...)

M.Abourahmane DIEYE Colonel - Inspecteur Principal des Douanes

Nationalité sénégalaise Marié, 4 enfants

Né A Thiès



Formation

-Septembre 2010 : Master II en politique et Négociation Commerciales Internationales : UCAD Mention Bien

Les résultats escomptés du Master sont, d’une part, la constitution d’une masse critique d’experts en négociations internationales et ; d’autre part, l’adaptation des systèmes commerciaux nationaux aux exigences et obligations du système commercial multilatéral.

-Novembre 2003 : Brevet ENA Ecole Nationale d’Administration / Régie Economique Section Douanes. Mention Bien.

-Décembre 2000 : Maîtrise sociologie des organisations UGB Sénégal Mention Très bien.



-Juliet 1995: BAC Lycée Malick Sy Thies / Mention Assez Bien.





Certifications

-Février 2014 : OMC E-Learning CERFICAT sur l’Agriculture à l’OMC



-Juillet 2006 : Chef de service Surveillance à l’Ecole Nationale Des Douanes de la

Rochelle France



- Mars 2004 : Certificat sur l’Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touche au commerce

-Avril 2004 : Certificat sur les méthodologies des contrôles des opérations commerciales à

l’Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing en France



-Aout 2002 : completion of The African Growth and Opportunity Act Training Worskship



-Décoration à la médaille d’honneur de la Douane Hors Contingent (avant les 15 ans de service requis pour ladite médaille) en Janvier 2016.





Expériences Professionnelles

- Juin 2019 : Directeur Régional Ouest des douanes



-Novembre 2018 : Conseiller Technique du Ministre de l’Economie et des Finances



-Mars 2015 : Chef de Bureau des Douanes de Dakar Port Nord



-Février 2012 : Chef de visite Bureau des Douanes Dakar Port Sud



-Mars 2010 : Chef du Bureau des Douanes de Dakar Yoff



-Novembre 2009 : Chef des Sections Bureau des Douanes de Dakar Port Nord



-Septembre 2007 : Chef des Sections du Bureau des Douanes de Dakar Yoff



-Juin 2004 : Vérificateur Dakar Port Nord



-Septembre 2003 : Inspecteur Stagiaire Direction des Systèmes Informatiques Douaniers





Langues

Anglais : Bon niveau Français : Très bon niveau





Compétences TI

-Traitement de texte : connaissances avancées



-Feuille de calcul : connaissances intermédiaires



-Présentation : connaissances intermédiaires



