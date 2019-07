Qui est Imam Oumar Diene, le 'religieux' qui défend Wally Seck

Imam Oumar Diene est en même temps imam et prothésiste dentaire. Son activité principale est le développement communautaire au Sénégal. Il est le Secrétaire général de l’Association nationale des Imams et Oulémas du Sénégal (ANIOS) et le porte-parole du Cadre des Religieux pour la Santé et le Développement.



Imam Oumar Diene a fait une partie de ses études à Montréal au Canada où il a appris la denturologie. Il détient ainsi deux laboratoires dentaires.



Le guide religieux et son co-prévenu Amadou Ly travaillent dans un projet de construction de cantines suite à un contrat signé entre la grande mosquée et la Sci Galoya. Un projet dont l'objectif a été détourné après la mort de l’imam Maodo Sylla par les mis en cause. Et l’imam de la Grande Mosquée, Alioune Samb s’était invité dans le débat pour condamner l’attitude des faussaires en l’occurrence Amadou Ly et Imam Oumar Diène.



Un procès a été ouvert et les prévenus ont été envoyés en prison conformément à l’exécution de la contrainte par corps par les plaignants de la Sci Galoya suite au jugement rendu dans cette affaire du marché de construction des cantines du centre commercial de la grande mosquée de Dakar.

Le jugement définitif de l’affaire avait, alors, confirmé leur condamnation au paiement de dommages et intérêts fixés à près de 400 millions F Cfa.

Mais Imam Omar Diène, lui, prendra la fuite, afin d’échapper à une telle procédure.



Le fugitif a été arrêté, hier, par les éléments de la Dic dans un restaurant sur la route de Ouakam après dix mois de recherches. Il va ainsi rejoindre son compagnon d’infortune, Amadou Ly dit Amada retourné en prison, depuis novembre 2016, suite à l’exécution d’une décision de justice dans l’affaire des cantines de la Grande mosquée de Dakar.