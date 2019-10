Qui est cet homme devenu ministre et directeur de cabinet de Me Wade ? A l’occasion de ses 35 ans de mariage, Babacar Gaye a publié sur sa page Facebook, une vielle photo de lui avec un de ses enfants. L’ancien ministre et ancien porte-parole de Me Wade explique que la photo a été prise dans une petite chambre d'un immeuble à Castors. « Nous n'avions qu'une petite télé noir et blanc, sans voiture ni domestiques », écrit-t-il, en avant de rendre hommage à son épouse pour ces moments difficiles qu’ils ont vécus ensemble.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 12:57 commentaire(s)|



