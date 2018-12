Qui pour Lyon en 8e de finale de C1 ? Du lourd voire du très lourd Le tirage au sort prévu lundi en Suisse des 8es de finale de la C1 devrait offrir à Lyon un sacré gros morceau.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Décembre 2018 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Après la joie, place à l’attente et l’excitation pour l’OL. Les hommes de Bruno Génésio, deuxièmes derrière Manchester City à l’issue du premier tour, sauront lundi qui viendra croiser leur route en 8e de finale de la C1 dès le mois de février prochain. Et inutile de dire qu’un gros poisson pourrait débarquer au Groupama Stadium pour le retour de Lyon à ce niveau de la compétition pour la première fois depuis 2011-2012.



En dehors du FC Porto, Lyon peut tirer ce qui se fait de mieux en Europe

La donne est assez claire. Et pourrait même donner quelques vertiges au regard du pedigree des adversaires potentiels de la bande à Nabil Fekir. Barcelone, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich pour les plus prestigieux …



Sans oublier Dortmund, leader de la Bundesliga, premier de son groupe devant l’Atlético et regonflé à bloc avec l’arrivée de Lucien Favre. Mais aussi le FC Porto, qui apparait comme l’adversaire le plus «prenable» au regard des autres participants.



L'ensemble des équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions:

Chapeau 1 :

FC Barcelone

Real Madrid

Manchester City

Borussia Dortmund

FC Porto

Paris SG

Bayern Munich

Juventus Turin



Chapeau 2 :

Atlético Madrid

Schalke 04

AS Rome

Tottenham

Liverpool

Ajax Amsterdam

Manchester United

Lyon









Sport24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos