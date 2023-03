Quitté par son épouse, Dani Alves aurait arrêté de s’alimenter en prison

En décembre 2022, il savourait encore l’une de ses dernières sélections avec le Brésil à la Coupe du Monde au Qatar. Dani Alves, l’ex-star du FC Barcelone, était à mille lieues d’imaginer que quelques semaines plus tard, il serait incarcéré pour une affaire de viol.



En effet, une jeune femme de 23 ans accuse le joueur de l’avoir violée dans une boite de nuit le 30 décembre dernier. Depuis deux mois le Brésilien, est privé de sa liberté. En plus de cette " peine", il devra aussi supporter le départ de sa femme Joana Sanz.



« Je m’aime, me respecte et m’apprécie beaucoup plus »



Le mannequin de 29 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle le quittait. « Celui qui dit que l’amour est oublié délire ou n’a pas vraiment aimé. Mais je m’aime, me respecte et m’apprécie beaucoup plus. Le pardon me soulage donc je garde la magie et referme ce chapitre de vie qui a commencé le 18 mai 2015 », a-t-elle écrit mercredi dernier sur Instagram. Alves et Sanz étaient en couple depuis 2015. Ils se sont mariés deux ans plus tard.



Selon la chaîne de télévision espagnole « Cuatro TV» , Dani Alves n’a rien mangé depuis le jour où il a appris que sa femme avait décidé de le quitter. II serait « complètement dévasté et très nerveux ». Le moins qu’on puisse dire, c’est que le joueur devra garder le moral puisqu’un procès l’attend. Il risque d’être condamné pour « agression sexuelle avec pénétration ».



Il risque jusqu’à 12 ans de prison



Un crime passible d’une peine de quatre à douze ans de prison. Le parquet espagnol a requis huit à dix ans de prison contre le footballeur. Rappelons que Daniel Alves avait nié les faits quand l’affaire a éclaté avant d’avouer plus tard, précisant que la plaignante avait donné son consentement.

