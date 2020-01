Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Quoi faire si votre enfant n'arrive pas à dormir ? Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 13:39 | | 0 commentaire(s)| Nous éprouvons tous, y compris les enfants, de la difficulté à dormir de temps en temps. Suivez ces conseils pour aider votre enfant à dormir à poings fermés.



Les enfants ont souvent de la difficulté à s'endormir. Identifier la cause est la clé pour trouver la solution.



Sortir du lit



Les jeunes enfants vont tester votre patience en sortant constamment du lit pour demander un verre d'eau ou un câlin. Il s'agit généralement d'une façon d'attirer votre attention ou d'affirmer leur indépendance.

- Une des meilleures façons de contrer cette mauvaise habitude est de leur accorder la permission de sortir du lit une seule fois et pour une seule raison.

- Une fois cette règle établie, mettez en place un système de récompense pour chaque nuit où l'enfant reste au lit.



L'importance de la routine



Si votre enfant n'arrive pas à s'endormir, il vous faudra probablement établir une routine régulière du coucher, comme prendre un bain ou lire une histoire.

- Ces actions indiquent à votre enfant que la journée est terminée et qu'il est temps d'aller au lit.

- La chambre de l'enfant doit être propice au sommeil, avec un éclairage tamisé et une température confortable.



Évitez les surexcitations



Votre enfant peut se surexciter très facilement. Son alimentation en est souvent la cause principale.

- Évitez les aliments à haute teneur en caféine et en sucre qui pourraient surexciter votre enfant.

- Les téléviseurs, les ordinateurs et les autres écrans doivent être éteints une heure avant d'aller au lit car leur lumière bleue ou blanche peut faire croire au cerveau qu'il fait encore jour.

Diminuez le stress et l'anxiété



Les enfants sont stressés par les changements, les tensions familiales et par les événements ayant eu lieu à l'école ou à la garderie.

- Parlez à votre enfant tout au long de la journée et demandez-lui comment il se sent, en tenant compte des sources de stress et en le rassurant à ce sujet.

- Pour les jeunes enfants, être dans les bras de ses parents est une grande source de réconfort.

- Pour les enfants plus âgés, discutez de leurs problèmes et des solutions possibles.

- Faire preuve d'écoute attentive peut parfois suffire car les enfants se sentent souvent seuls quand ils sont en colère.



Soulagez leurs craintes



Les jeunes enfants ont parfois peur de monstres imaginaires invisibles.

- Installer une petite veilleuse peut alors être utile.

Les enfants plus âgés peuvent craindre des dangers plus réalistes comme des voleurs.

- Montrez à votre enfant que vous avez bien barré les portes et activé le système d'alarme.

Si votre enfant ressent tout de même des craintes ou fait des cauchemars récurrents, parlez à votre pédiatre sur les façons de le rassurer.









Source: pagesjaunes.ca



